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Бренд H&M йде з Білорусі

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Мінськ, Субота 17 вересня 2022 13:24
Бренд H&M йде з Білорусі Фото: бренд H&M йде з Білорусі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бренд H&M залишає білоруський ринок. Проте магазини планують відкрити для розпродажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onliner .

Прес-служба H&M підтвердила, що магазини відкриються 19 вересня, але не надовго, оскільки компанія вирішила згорнути бізнес у Білорусі.

"Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу", - сказали в компанії.

Зазначається, що мережа H&M прийшла до Білорусі три роки тому. Першу крамницю шведського мас-маркету відкривали з натовпом народу. Однак після російського вторгнення в Україну бренд вирішив призупинити роботу, а зараз взагалі заявив про свій відхід.

Нагадаємо, раніше ми писали, що другий величині у світі роздрібний продавець одягу H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в Росії , приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю залишають країну.

Так повідомлялося, що німецький виробник професійної косметики Wella припиняє постачання до РФ і йде з ринку .

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