Бренд H&M йде з Білорусі
Бренд H&M залишає білоруський ринок. Проте магазини планують відкрити для розпродажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onliner .
Прес-служба H&M підтвердила, що магазини відкриються 19 вересня, але не надовго, оскільки компанія вирішила згорнути бізнес у Білорусі.
"Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу", - сказали в компанії.
Зазначається, що мережа H&M прийшла до Білорусі три роки тому. Першу крамницю шведського мас-маркету відкривали з натовпом народу. Однак після російського вторгнення в Україну бренд вирішив призупинити роботу, а зараз взагалі заявив про свій відхід.
Нагадаємо, раніше ми писали, що другий величині у світі роздрібний продавець одягу H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в Росії , приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю залишають країну.
Так повідомлялося, що німецький виробник професійної косметики Wella припиняє постачання до РФ і йде з ринку .