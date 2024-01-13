"Бредлі" вивела з ладу, а дрон добив. ЗСУ показали ефектне знищення російського "Прориву"

За даними військових, екіпаж 47 ОМБр вивів із ладу систему російського танку, у якого почала без зупинку крутитися башта.

"Наша славетна рота ударних БпЛА добила машину за допомогою FPV-дрона", - зауважили в Сухопутних військах.

Сили оборони України знищують росіян

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 369 160 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші військові знищили 338 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

4 танки;

8 ББМ;

4 артсистеми;

й не тільки.

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