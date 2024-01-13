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"Бредлі" вивела з ладу, а дрон добив. ЗСУ показали ефектне знищення російського "Прориву"

Фото: ЗСУ показали ефектне знищення російського "Прориву" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бойова машина піхоти "Бредлі" знешкодила ворожий танк Т-90М "Прорив" в районі Степового, що на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.

За даними військових, екіпаж 47 ОМБр вивів із ладу систему російського танку, у якого почала без зупинку крутитися башта. 

 

"Наша славетна рота ударних БпЛА добила машину за допомогою FPV-дрона", - зауважили в Сухопутних військах.

Сили оборони України знищують росіян

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 369 160 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші військові знищили 338 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

  • 4 танки;
  • 8 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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АвдіївкаокупантиВійна Росії проти України