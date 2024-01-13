"Брэдли" вывела из строя, а дрон добил. ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Прорыва"

По данным военных, экипаж 47 ОМБр вывел из строя систему российского танка, у которого начала без остановки вертеться башня.

"Наша славная рота ударных БпЛА добила машину с помощью FPV-дрона", - отметили в Сухопутных войсках.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 369160 военных.

В том же числе на Таврическом направлении наши военные уничтожили 338 кафиров и 80 единиц военной техники врага.

4 танка;

8 ББМ;

4 артсистемы;

и не только.

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