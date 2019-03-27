Бразильский клуб хочет досрочно вернуть своего игрока из "Динамо"

Бразильский клуб "Сантос" хочет досрочно вернуть из аренды в киевском "Динамо" полузащитника Витора Буэно. Об этом информирует ESPN.

Отмечается, что на возвращении 24-летнего игрока настаивает главный тренер команды Хорхе Сампаоли, но проблемой может стать его зарплата, которая в Киеве больше, чем было в Бразилии.

Переход Буэно может состояться в ближайшее время, так как трансферное окно в Бразилии закрывается в следующий вторник, 2 апреля.

Витор Буэно стал игроком "Динамо" прошлым летом. Киевляне арендовали его у "Сантоса" в обмен на Дерлиса Гонсалеса, который также выступает за бразильский клуб на правах аренды.

Ожидается, что если бразилец вернется в свой клуб, то парагваец все равно останется в "Сантосе" до конца своего арендного соглашения.

В этом сезоне Буэно отыграл за "Динамо" во всех турнирах 3 матча, не отметившись результативными действиями.