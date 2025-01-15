У Бразилії заборонять використовувати смартфони у школах: що відомо

Закон торкнеться учнів початкових і середніх шкіл по всій країні, що відображає світову тенденцію боротьби з надмірним використанням гаджетів.

Ключові аспекти закону

Використання смартфонів буде дозволено тільки в надзвичайних ситуаціях, для освітніх цілей або в разі, якщо пристрій необхідний учням з інвалідністю. Цей крок спрямований на те, щоб мінімізувати відволікання школярів і створити умови для зосередженого навчання.

"Ми не можемо допустити, щоб гуманізм був замінений алгоритмами", - зазначив президент Луїс Інасіу Лула да Сілва.

За його словами, новий законопроєкт підтримує зусилля педагогів і батьків у піклуванні про дітей і підлітків.

Статистика використання смартфонів у Бразилії

Бразилія входить до числа країн із високим рівнем використання цифрових пристроїв. За даними аналітичного центру Fundacao Getulio Vargas, у країні налічується 258 мільйонів смартфонів за населення у 203 мільйони осіб.

У середньому бразильці проводять за екранами 9 годин і 13 хвилин на день, що є одним із найвищих показників у світі.

Міністр освіти Каміло Сантана наголосив, що діти починають користуватися Інтернетом із раннього віку, що ускладнює контроль їхньої онлайн-активності для батьків.

На його думку, обмеження використання смартфонів у школах принесе позитивні результати, покращивши увагу учнів та їхні освітні результати.

Цей крок Бразилії відповідає світовій практиці: у багатьох країнах запроваджують обмеження на використання мобільних пристроїв в освітніх установах.