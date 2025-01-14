Уроки без гаджетів: у Молдові обмежують використання телефонів у школах

Міністерство освіти Молдови запроваджує нові правила користування мобільними телефонами в школах, які передбачають їхнє обмежене використання під час уроків. Це стало наслідком рішення парламенту наприкінці 2024 року заборонити гаджети на заняттях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Moldova Libera .

Згідно з регламентом, під час уроків телефони мають зберігатися у спеціально відведених місцях у класах. Такі зони забезпечуватимуть безпеку пристроїв, аби уникнути їхньої втрати чи пошкодження. Водночас гаджети повинні бути налаштовані так, щоб не відволікати учнів від навчання.

У разі порушення правил учитель матиме право вилучити телефон після усного попередження. Повернення пристрою здійснюватиметься наприкінці навчального дня, а за повторних порушень – лише батькам після зустрічі з адміністрацією школи.

Мобільні телефони дозволять використовувати для освітніх потреб, наприклад, роботи з навчальними програмами. Також гаджети можуть застосовуватися в екстрених ситуаціях, таких як погіршення самопочуття учня чи проблеми зі здоров’ям у його близьких.

Школи матимуть право розробляти власні правила в межах загального регламенту. Проте вчителям суворо забороняється дозволяти використання телефонів у ненавчальних цілях під час занять.

Міністерство освіти підкреслює, що нововведення спрямовані не на покарання, а на забезпечення дисципліни та покращення якості навчального процесу.