В Бразилии запретят использовать смартфоны в школах: что известно

Закон коснется учеников начальных и средних школ по всей стране, что отражает мировую тенденцию борьбы с чрезмерным использованием гаджетов.

Ключевые аспекты закона

Использование смартфонов будет разрешено только в чрезвычайных ситуациях, для образовательных целей или в случае, если устройство необходимо ученикам с инвалидностью. Этот шаг направлен на то, чтобы минимизировать отвлечение школьников и создать условия для сосредоточенного обучения.

"Мы не можем допустить, чтобы гуманизм был заменен алгоритмами", - отметил президент Луис Инасиу Лула да Силва.

По его словам, новый законопроект поддерживает усилия педагогов и родителей в заботе о детях и подростках.

Статистика использования смартфонов в Бразилии

Бразилия входит в число стран с высоким уровнем использования цифровых устройств. По данным аналитического центра Fundacao Getulio Vargas, в стране насчитывается 258 миллионов смартфонов при населении в 203 миллиона человек.

В среднем бразильцы проводят за экранами 9 часов и 13 минут в день, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Министр образования Камило Сантана подчеркнул, что дети начинают пользоваться Интернетом с раннего возраста, что затрудняет контроль их онлайн-активности для родителей.

По его мнению, ограничение использования смартфонов в школах принесет положительные результаты, улучшив внимание учеников и их образовательные результаты.

Этот шаг Бразилии соответствует мировой практике: во многих странах вводят ограничения на использование мобильных устройств в образовательных учреждениях.