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Україна презентувала новому президенту Бразилії свою формулу миру

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Неділя 01 січня 2023 19:26
Україна презентувала новому президенту Бразилії свою формулу миру Фото: міністр економіки України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр економіки України Юлія Свириденко презентувала формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським, новообраному президентові Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Кабміну України.

Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва зустрівся з Юлією Свириденко напередодні церемонії інавгурації.

Як зазначалося під час зустрічі, світові потрібні непорушні гарантії – продовольчі, енергетичні тощо, і міжнародне право та міжнародно визнані кордони ніколи і ніким не повинні ставитися під сумнів.

Міністр економіки також висловила сподівання, що Бразилія підтримає запропоновану формулу, яка буде вагомим внеском у досягнення миру в Україні та світі. Крім того, під час зустрічі було обговорено посилення економічної співпраці між країнами, участь Бразилії у відновленні України.

Церемонія інавгурації президента Федеративної Республіки Бразилія розпочнеться 1 січня 2022 року о 20:00 за київським часом. Луїз Інасіу Лула да Сілва був обраний 30 жовтня 2022 року. Він уже очолював Бразилію два терміни поспіль – у 2003-2011 роках.

Раніше стало відомо, що обраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся у суботу з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації та закликав до припинення війни.

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