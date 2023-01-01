Україна презентувала новому президенту Бразилії свою формулу миру
Міністр економіки України Юлія Свириденко презентувала формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським, новообраному президентові Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Кабміну України.
Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва зустрівся з Юлією Свириденко напередодні церемонії інавгурації.
Як зазначалося під час зустрічі, світові потрібні непорушні гарантії – продовольчі, енергетичні тощо, і міжнародне право та міжнародно визнані кордони ніколи і ніким не повинні ставитися під сумнів.
Міністр економіки також висловила сподівання, що Бразилія підтримає запропоновану формулу, яка буде вагомим внеском у досягнення миру в Україні та світі. Крім того, під час зустрічі було обговорено посилення економічної співпраці між країнами, участь Бразилії у відновленні України.
Церемонія інавгурації президента Федеративної Республіки Бразилія розпочнеться 1 січня 2022 року о 20:00 за київським часом. Луїз Інасіу Лула да Сілва був обраний 30 жовтня 2022 року. Він уже очолював Бразилію два терміни поспіль – у 2003-2011 роках.
Раніше стало відомо, що обраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся у суботу з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації та закликав до припинення війни.
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