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В Бразилии отказались предоставить Украине снаряды для Gepard, о которых просил Шольц

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Украина, Вторник 31 января 2023 16:26
В Бразилии отказались предоставить Украине снаряды для Gepard, о которых просил Шольц Фото: в Бразилии отказались предоставить Украине снаряды для Gepard, о которых просил Шольц (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Бразилии отказались предоставлять украинским военным снаряды для зенитных самоходных установок Gepard, которые были переданы Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Бразилии Лула да Силва во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам бразильского президента, Шольц просил его о передаче снарядов. Но он отказался.

Кроме этого, да Силва уклонился от ответа на вопрос об осуждении агрессии РФ против Украины. Он лишь указал, что Россия "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны. Президент сказал, что, по его мнению, РФ поступила "неправильно".

Напомним, что избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился с представителями России и Украины накануне своей инаугурации и призвал к прекращению войны.

Позже министр экономики Украины Юлия Свириденко представила формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским, новоизбранному президенту Бразилии.

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