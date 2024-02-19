Ізраїль оголосив президента Бразилії персоною нон грата після його скандальної заяви
Ізраїль вирішив оголосити президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву персоною нон грата. Це сталося через порівняння війни проти ХАМАС з Голокостом, яке навів бразильський лідер.
Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Кац, чиї батьки пережили Голокост, особисто сказав послу Бразилії Федеріко Маєру, що Ізраїль "не забуде і не пробачить" таких висловів Лули да Сілви. Це сталося біля меморіалу жертвам Голокосту Яд ва-Шем у Єрусалимі.
"Від мого імені та від імені всіх громадян Ізраїлю передайте президенту Лулі, що він є персоною нон грата в Ізраїлі, допоки не відмовиться від своїх заяв", - зазначив глава МЗС.
Він додав, що порівняння справедливої війни Ізраїлю проти ХАМАС зі звірствами ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера та нацистів - "це ганьба та жорстокий антисемітський випад".
Що сказав Лула да Сілва
Нагадаємо, раніше Лула да Сілва заявив, що події, що зараз відбуваються в Секторі Газа, вже були в історії, "коли Гітлер вирішив убити євреїв".
Також він додав, що це нібито війна добре підготовлених солдатів з жінками та дітьми.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ізраїль готовий розширити свою військову операцію на півдні Сектору Газа та здійснити наземний наступ на Рафах на кордоні з Єгиптом.
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