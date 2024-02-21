В Бразилии пройдет встреча глав МИД G20: обсудят войны в Украине и Израиле

Министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" соберутся в среду, 21 февраля, в Рио-де-Жанейро. Они обсудят мировую напряженность и пути совершенствования многосторонних организаций в рамках подготовки к ежегодному саммиту лидеров под председательством Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Двухдневная встреча, которая состоится на пристани для яхт в Рио, начнется сегодня с обзора глобальной ситуации и конфликтов, включая войны в Украине и Израиле.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся за одним столом впервые после того, как они коротко разговаривали с глазу на глаз на прошлогодней встрече министров иностранных дел в Нью-Дели.

Европейский дипломат сообщил, что в качестве нововведения Бразилия предложит провести вторую встречу министров иностранных дел G20 в сентябре во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы продвинуть переговоры о глобальном управлении с участием всех стран-членов ООН, приглашенных к участию.

Президент Бразилии о войне в Израиле

Ранее президента Бразилии Лула да Силва заявил, что события, которые сейчас происходят в Секторе Газа, уже были в истории, "когда Гитлер решил убить евреев". Также он добавил, что это якобы война хорошо подготовленных солдат с женщинами и детьми.

В свою очередь Израиль решил объявить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата.

Недавно стало известно, что Израиль готов расширить свою военную операцию на юге Сектора Газа и осуществить наземное наступление на Рафах на границе с Египтом.

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