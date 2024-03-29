У Бразилії спалахнув 33-поверховий хмарочос (фото, відео)

Пожежа охопила дах хмарочоса, який ще будується. Зазначається, що площа будівництва становить близько 17 тисяч квадратних метрів. Хмарочос висотою близько 90 метрів має 33 поверхи.

На опублікованих у мережі відео можна побачити, що вогонь спалахнув нагорі та поширився на кілька поверхів нижче.

Військовий пожежний департамент штату Пернамбуку повідомив, що пожежу гасили 50 рятувальників та 13 машин. Вогонь вдалося ліквідувати, роботи тривали три години. Ситуацію полегшило те, що почався дощ.

Як повідомляє місцева влада, внаслідок інциденту жертв не було.

Фото: у Бразилії горів недобудований хмарочос (cnnbrasil.com)