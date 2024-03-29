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У Бразилії спалахнув 33-поверховий хмарочос (фото, відео)

Фото: у Бразилії горів хмарочос (twitter.com/Severin40787805)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула у Бразилії 28 березня. У місті Ресіфі горів 33-поверховий хмарочос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.

Пожежа охопила дах хмарочоса, який ще будується. Зазначається, що площа будівництва становить близько 17 тисяч квадратних метрів. Хмарочос висотою близько 90 метрів має 33 поверхи.

 

На опублікованих у мережі відео можна побачити, що вогонь спалахнув нагорі та поширився на кілька поверхів нижче.

Військовий пожежний департамент штату Пернамбуку повідомив, що пожежу гасили 50 рятувальників та 13 машин. Вогонь вдалося ліквідувати, роботи тривали три години. Ситуацію полегшило те, що почався дощ.

Як повідомляє місцева влада, внаслідок інциденту жертв не було.

 

Фото: у Бразилії горів недобудований хмарочос (cnnbrasil.com)

 

 

Нагадаємо, 26 березня в американському порту Балтімор контейнеровоз врізався у міст, протяжність якого протяжністю 2,57 км. Міст впав, внаслідок чого автомобілі та близько 20 людей впали в річку.

Також ми повідомляли, що в аеропорту Токіо літак палахнув під час посадки. У момент інциденту на борту було майже 400 пасажирів та екіпаж.

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БразиліяПожежа