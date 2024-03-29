Уряд США виділив гроші на ремонт зруйнованого мосту в Балтиморі: скільки витратять

Уряд США надав штату Меріленд 60 млн доларів на федеральну надзвичайну допомогу у відповідь на обвал мосту Френсіса Скотта Кі в Балтіморі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Губернатор Меріленда Вес Мур раніше запросив 60 млн доларів, і Федеральне управління шосейних доріг Міністерства транспорту США схвалило запит протягом декількох годин.

Таке фінансування зазвичай займає кілька днів, але президент Джо Байден заявив журналістам у вівторок, що він доручив федеральному уряду "перевернути небо та землю", щоб якнайшвидше відновити міст.

"Ці кошти є початковим внеском на ключові витрати, а додаткове фінансування програми надзвичайної допомоги надаватиметься в міру продовження робіт", - йдеться у заяві Міністерства транспорту.

Початкова оцінка витрат на реконструкцію, яка, швидше за все, буде оплачена федеральним урядом, становить 600 млн доларів. Зазначається, що вартість ремонту може зрости щонайменше до 2 млрд доларів.