RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бразилии вспыхнул 33-этажный небоскреб (фото, видео)

Фото: в Бразилии горел небоскреб (twitter.com/Severin40787805)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул в Бразилии 28 марта. В городе Ресифи горел 33-этажный небоскреб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Пожар охватил крышу строящегося небоскреба. Площадь строительства составляет около 17 тысяч квадратных метров. Небоскреб высотой около 90 метров имеет 33 этажа.

 

На опубликованных в сети видео можно увидеть, что огонь вспыхнул наверху и распространился на несколько этажей ниже.

Военный пожарный департамент штата Пернамбуку сообщил, что пожар тушили 50 спасателей и 13 машин. Огонь удалось ликвидировать, работы продолжались три часа. Ситуацию облегчило то, что начался дождь.

Как сообщают местные власти, в результате инцидента жертв не было.

 

Фото: в Бразилии горел недостроенный небоскреб (cnnbrasil.com)

 

 

Напомним, 26 марта в американском порту Балтимор контейнеровоз врезался в мост, протяженность которого протяженностью 2,57 км. Мост упал, в результате чего автомобили и около 20 человек упали в реку.

Также мы сообщали, что в аэропорту Токио самолет полыхнул во время посадки. В момент инцидента на борту было около 400 пассажиров и экипаж.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БразилияПожар