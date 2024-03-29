В Бразилии вспыхнул 33-этажный небоскреб (фото, видео)

Пожар охватил крышу строящегося небоскреба. Площадь строительства составляет около 17 тысяч квадратных метров. Небоскреб высотой около 90 метров имеет 33 этажа.

На опубликованных в сети видео можно увидеть, что огонь вспыхнул наверху и распространился на несколько этажей ниже.

Военный пожарный департамент штата Пернамбуку сообщил, что пожар тушили 50 спасателей и 13 машин. Огонь удалось ликвидировать, работы продолжались три часа. Ситуацию облегчило то, что начался дождь.

Как сообщают местные власти, в результате инцидента жертв не было.

Фото: в Бразилии горел недостроенный небоскреб (cnnbrasil.com)