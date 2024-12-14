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У Бразилії колишній міністр оборони готував держпереворот

Фото: у Бразилії колишній міністр оборони готував держпереворот (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Бразилії заарештували колишнього міністра оборони Вальтера Брагу Нетто. Він готував державний переворот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 

 

Зауважимо, що федеральна поліція ще у листопаді звинуватила Брагу Нетто разом з Болсонару, іншими членами кабінету міністрів і колишніми військовими командирами в плануванні державного перевороту, щоб заборонити президенту Луїсу Інасіу Лула да Сілва обійняти посаду після того, як він виграв вибори 2022 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болсонару виїхав до США після програшу на президентських виборах. А через деякий час його прихильники увірвалися до Конгресу Бразилії із закликами до військового втручання та відставки глави держави Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Натомість сам Болсонару минулого року заявив про намір повернутися на батьківщину, щоб очолити опозицію чинній владі.

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Бразилія