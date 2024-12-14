В Бразилии бывший министр обороны готовил госпереворот

Заметим, что федеральная полиция еще в ноябре обвинила Брагу Нетто вместе с Болсонару, другими членами кабинета министров и бывшими военными командирами в планировании государственного переворота, чтобы запретить президенту Луису Инасиу Лула да Силва занять должность после того, как он выиграл выборы 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что Болсонару уехал в США после проигрыша на президентских выборах. А через некоторое время его сторонники ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке главы государства Луиса Инасио Лулы да Силвы.

Зато сам Болсонару в прошлом году заявил о намерении вернуться на родину, чтобы возглавить оппозицию действующей власти.

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