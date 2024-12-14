RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Бразилии бывший министр обороны готовил госпереворот

Фото: в Бразилии бывший министр обороны готовил госпереворот (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Бразилии арестовали бывшего министра обороны Вальтера Брагу Нетто. Он готовил государственный переворот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

 

 

Заметим, что федеральная полиция еще в ноябре обвинила Брагу Нетто вместе с Болсонару, другими членами кабинета министров и бывшими военными командирами в планировании государственного переворота, чтобы запретить президенту Луису Инасиу Лула да Силва занять должность после того, как он выиграл выборы 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что Болсонару уехал в США после проигрыша на президентских выборах. А через некоторое время его сторонники ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке главы государства Луиса Инасио Лулы да Силвы.

Зато сам Болсонару в прошлом году заявил о намерении вернуться на родину, чтобы возглавить оппозицию действующей власти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия