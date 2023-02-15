Експрезидент Бразилії хоче повернутися до країни зі США та очолити опозицію

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару має намір повернутися на батьківщину в березні для того, щоб очолити опозицію чинній владі.

За словами Болсонару, у Бразилії він працюватиме зі своїми прихильниками в Конгресі та урядах штатів, щоб "просувати політику підтримки бізнесу та боротися з абортами, контролем над зброєю та іншими діями, що суперечать сімейним цінностям".

Колишній президент також зазначив, що після того, як бразильські прокурори звинуватили його у підбурюванні штурму Конгресу та ініціації державного перевороту, він хоче довести свою непричетність до заворушень.

"Мене там навіть не було, а вони хочуть повісити це на мене... Переворот? Який переворот? Де був командувач? Де були війська, де були бомби?" - сказав він у відповідь на звинувачення.