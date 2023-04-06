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В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо дітей загинули

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Четвер 06 квітня 2023 00:19
В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо дітей загинули Фото: в Бразилії чоловік з сокирою вбив чотирьох дітей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 5 квітня, чоловік з сокирою напав на дитячий садок в Блюменау, що на півдні Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В результаті нападу чоловіка четверо дітей, віком від 5 до 7 років, загинули. Ще четверо дітей отримали поранення.

25-річного нападника затримала місцева поліція. За даними правоохоронців, чоловів перестрибнув через паркан і потрапив на дитячий майданчик. На захист дітей вибігли вчителі, після чого нападник втік, а згодом він сам здався поліції.

Нагадаємо, що в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна трансгендерна жінка влаштувала стрілянину в християнській школі.

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