В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо дітей загинули

Фото: в Бразилії чоловік з сокирою вбив чотирьох дітей (GettyImages)

В середу, 5 квітня, чоловік з сокирою напав на дитячий садок в Блюменау, що на півдні Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В результаті нападу чоловіка четверо дітей, віком від 5 до 7 років, загинули. Ще четверо дітей отримали поранення. 25-річного нападника затримала місцева поліція. За даними правоохоронців, чоловів перестрибнув через паркан і потрапив на дитячий майданчик. На захист дітей вибігли вчителі, після чого нападник втік, а згодом він сам здався поліції.