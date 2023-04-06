В Бразилии мужчина с топором напал на детсад: четверо детей погибли

В среду, 5 апреля, мужчина с топором напал на детский сад в Блюменау на юге Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В результате нападения мужчины четверо детей в возрасте от 5 до 7 лет погибли. Еще четверо детей получили ранения.

25-летний нападавший был задержан местной полицией. По данным правоохранителей, мужчин перепрыгнул через забор и попал на детскую площадку. В защиту детей выбежали учителя, после чего нападавший скрылся, а впоследствии он сам сдался полиции.