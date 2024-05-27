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Бразилія та Індія відправлять на мирний саміт молодших чиновників, - Bloomberg

Понеділок 27 травня 2024 10:30
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Бразилія та Індія відправлять на мирний саміт молодших чиновників, - Bloomberg Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бразилія та Індія розглядають ідею відправити на Глобальний саміт миру молодших чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів узяти участь у саміті, але Москва активно намагається зірвати участь ключових держав. Бразилія та Індія розглядають ідею надіслати мелодших чиновників", - ідеться в матеріалі.

Водночас, за даними видання, від Китаю на саміт миру може приїхати тільки високопоставлений державний службовець.

Глобальний саміт миру

Саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 вересня. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, при цьому РФ запрошень не отримувала. Зокрема, днями стало відомо, що Кот-д'Івуар візьме участь у першому Глобальному саміті миру з України.

Слід зазначити, що ні лідер Китаю, ні президент США поки що не підтвердили свою участь у заході. Зокрема, Ван І, високопоставлений дипломат Китаю, найімовірніше, проігнорує саміт миру, оскільки він може взяти участь у конференції БРІКС, яка відбуватиметься одночасно.

При цьому 23 травня уряди Бразилії та Китаю виступили зі спільною заявою щодо врегулювання війни між Росією та Україною, виступивши за політичні переговори для досягнення миру. Зокрема, вони вважають, що зустріч має відбутися лише за участю РФ.

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявляв, що Нью-Делі братиме участь у всіх важливих самітах, у тому числі й по Україні.

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