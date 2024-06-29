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Бразилія розгромила Парагвай, Колумбія розібралася з Коста-Рикою: відео Копа Амеріка

США, Субота 29 червня 2024 10:55
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Бразилія розгромила Парагвай, Колумбія розібралася з Коста-Рикою: відео Копа Амеріка Фото: Колумбійська збірна достроково вийшла в плей-офф (x.com/FCFSeleccionCol)
Автор: Антон Федорців

Національні команди Колумбії та Бразилії здобули розгромні перемоги над збірними Коста-Рики та Парагваю відповідно на груповому етапі Кубка Америки-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Копа Амеріка-2024, група D, 2-й тур

Колумбія – Коста-Рика – 3:0

Голи: Діас, 31 (пенальті), Санчес, 59, Кордоба, 62

Парагвай – Бразилія – 1:4

Голи: Альдерете, 48 – Вінісіус, 35, 45+5, Савіо, 43, Пакета, 65 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Пакета, 31 (Б)

Колумбійці відкрили рахунок у середині першого тайму, коли Діас упевнено реалізував одинадцятиметровий. Добили ж костариканців підопічні Нестора Лоренсо після перерви. "Кав'ярникам" вдався ударний відрізок із двома голами за три хвилини.

Спершу Санчес головою замкнув навіс Аріаса з кутового. А згодом Кордоба розкішно реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. Друга перемога поспіль забезпечила збірній Колумбії місце в чвертьфіналі Копа Амеріка.

На тому ж рубежі могла повести в рахунку Бразилія. Утім, Пакета не зміг реалізувати одинадцятиметровий. Щоправда, вирішити долю протистояння підопічні Дорівала Жуніора змогли ще до перерви. Пентакампеони тричі розписалися у воротах Морініго Акости.

Вінісіус оформив дубль, двічі дотиснувши оборонців у затяжних атаках бразильської команди. Тим часом Савіо вчасно опинився на добиванні. Парагвай спробував повернутися в гру швидким голом на старті другої половини. Це Альдерете майстерним ударом із-за меж штрафного пробив Аліссона. Та останнє слово було за Пакетою, який реалізував другий пенальті.

До слова, напередодні Уругвай знищив збірну Болівію в Нью-Джерсі.

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