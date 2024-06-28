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Копа Амеріка: Уругвай розтрощив Болівію, Панама несподівано переграла США

США, П'ятниця 28 червня 2024 10:27
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Копа Амеріка: Уругвай розтрощив Болівію, Панама несподівано переграла США Фото: Уругвайська збірна перед стартовим свистком (x.com/Uruguay)
Автор: Антон Федорців

Національні команди Панами та Уругваю здобули перемогу в другому турі групового етапу Кубка Америки-2024. Невдач зазнали збірні Сполучених Штатів і Болівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Копа Амеріка-2024, група C, 2-й тур

Панама – США – 2:1

Голи: Блекман, 26, Фахардо, 83 – Балогун, 22

Вилучення: Карраскілья, 88 – Веа, 16 (обидва – прямі червоні картки)

Уругвай – Болівія – 5:0

Голи: Пельїстрі, 8, Нуньєс, 21, М. Араухо, 77, Вальверде, 81, Бентанкур, 89

У штаті Джорджія було весело зі старту. На 16-й хвилині американець Веа отримав пряму червону за брутальний фол проти суперника без м'яча, а на екваторі тайму США повели в меншості. Це Балогун оформив голасо гарматним пострілом лівою з лінії штрафного.

Збірна Панами швидко відігралися зусиллями Блекмана, який в оточенні трьох оборонців технічно поклав м'яч у нижній кут воріт. Вирвали ж перемогу "канальники" під завісу зустрічі – Фахардо класно пробив у дотик після прострілу Аярси. США не відігралися, попри вилучення Карраскільї.

"Альбіселесте" не мали проблем із болівійцями. Двічі підопічні Марсело Б'єлси відзначилися до перерви. Спершу Пельїстрі головою завершив нестандартний розіграш штрафного, а потім Нуньєс холоднокровно реалізував момент у межах штрафного.

У другому таймі Максімільяно Араухо переграв голкіпера в ближньому бою. Потім Вальверде в дотик завершив стінку з Пельїстрі. Натомість Бентанкур головою замкнув дальню стійку після чергового стандарту уругвайців. Із двома перемогами з двох команда Б'єлси фактично гарантувала собі плей-офф.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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