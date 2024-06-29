Бразилия разгромила Парагвай, Колумбия разобралась с Коста-Рикой: видео Копа Америка

Национальные команды Колумбии и Бразилии одержали разгромные победы над сборными Коста-Рики и Парагвая соответственно на групповом этапе Кубка Америки-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Копа Америка-2024, группа D, 2-й тур

Колумбия – Коста-Рика – 3:0

Голы: Диас, 31 (пенальти), Санчес, 59, Кордоба, 62

Парагвай – Бразилия – 1:4

Голы: Альдерете, 48 – Винисиус, 35, 45+5, Савио, 43, Пакета, 65 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Пакета, 31 (Б)

Колумбийцы открыли счет в середине первого тайма, когда Диас уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Добили же коста-риканцев подопечные Нестора Лоренсо после перерыва. "Кофейщикам" удался ударный отрезок с двумя голами за три минуты.

Сначала Санчес головой замкнул навес Ариаса с углового. А впоследствии Кордоба роскошно реализовал выход один на один с голкипером. Вторая победа подряд обеспечила сборной Колумбии место в четвертьфинале Копа Америка.

На том же рубеже могла повести в счете Бразилия. Впрочем, Пакета не смог реализовать одиннадцатиметровый. Правда, решить судьбу противостояния подопечные Доривала Жуниора смогли еще до перерыва. Пентакампеоны трижды расписались в воротах Мориниго Акосты.

Винисиус оформил дубль, дважды дожав защитников в затяжных атаках бразильской команды. В свою очередь Савио вовремя оказался на добивании. Парагвай попытался вернуться в игру быстрым голом на старте второй половины. Это Альдерете искусным ударом из-за пределов штрафной пробил Алиссона. Но последнее слово было за Пакетой, реализовавшим второй пенальти.