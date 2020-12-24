Бразилия остановила прием авиарейсов из Великобритании

Фото: взлетающий самолет (PA)

Бразилия решила временно остановить принимать авиарейсы из Великобритании. Также на двухнедельный карантин будут отправляться люди, прибывшие из Британии.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме этого, правительство запретило въезд в страну лиц, которые были в Британии в последние две недели. Те, кто уже прибыл из Великобритании в Бразилию, должны отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с распространением нового типа вируса более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

Также РБК-Украина писало, что Украина не планирует пока запрещать авиасообщение с Британией. Правительство следит за ситуацией в Соединенном Королевстве и может пересмотреть свое решение.