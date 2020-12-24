Бразилія зупинила прийом авіарейсів з Великобританії

Фото: злітаючий літак (PA)

Бразилія вирішила тимчасово зупинити приймати авіарейси з Великобританії. Також на двотижневий карантин будуть відправлятися люди, які прибули з Британії.

Про це повідомляє Reuters.

Крім цього, уряд заборонив в'їзд у країну осіб, які були в Британії в останні два тижні. Ті, хто вже прибув з Великобританії в Бразилію, повинні відправитися на 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, 14 грудня глава Мінохоронздоров'я Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавіруса, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавіруса на 70% заразніший, ніж інші види вірусу.

У зв'язку з поширенням нового типу вірусу понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавіруса. Ця мутація, за даними вчених, є більш заразною, ніж інші.

Також РБК-Україна писало, що Україна поки що не планує забороняти авіасполучення з Британією. Уряд стежить за ситуацією в Сполученому Королівстві і може переглянути своє рішення.