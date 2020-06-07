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Бразилия ограничивает доступ к статистике по COVID-19

Новости » Политика     07.06.2020 - 08:27
Бразилия ограничивает доступ к статистике по COVID-19
Фото: коронавирус (freepik.com)

Власти заявляют, что такая статистика "не отображает реальную ситуацию"

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства ограничить доступ к статистике по коронавирусу. При этом страна продолжит публиковать ежедневные сводки.

Об этом сообщает DW.

"Президент Бразилии Жаир Болсонару поддерживает решение правительства частично скрыть данные о количестве заражений коронавирусом в стране", - говорится в сообщении.

По словам президента Бразилии, сводные данные "не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна".

При этом правительство Бразилии все таки решило публиковать ежедневные сводки о новых случаях COVID-19, а также о количестве смертей. Болсонару объяснил этот шаг стремлением "избежать неполноты информации и непоследовательности".

Отметим, Бразилия занимает второе место в мире по количеству заражений коронавирусом - более 645 тысяч и более 35 тысяч смертей.

Напомним, ранее Болсонару заявил о планах Бразилии покинуть Всемирную организацию здравоохранения.

Также РБК-Украина писало, что ВОЗ определила Латинскую и Северную Америку как новый эпицентр пандемии коронавируса.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины БразилияКоронавирус
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