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Бразилія обмежує доступ до статистики по COVID-19

Новини » Політика     07.06.2020 - 08:27
Бразилія обмежує доступ до статистики по COVID-19
Фото: коронавірус (freepik.com)

Влада заявляє, що така статистика не відображає реальну ситуацію"

Президент Бразилії Жаїр Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до статистики щодо коронавірусу. При цьому країна продовжить публікувати щоденні зведення.

Про це повідомляє DW.

"Президент Бразилії Жаїр Болсонару підтримує рішення уряду частково приховати дані про кількість заражень коронавірусом в країні", - йдеться в повідомленні.

За словами президента Бразилії, зведені дані "не відображають ситуацію, в якій зараз знаходиться країна".

При цьому уряд Бразилії все таки вирішив публікувати щоденні зведення про нові випадки COVID-19, а також про кількість смертей. Болсонару пояснив цей крок прагненням "уникнути неповноти інформації та непослідовності".

Зазначимо, Бразилія займає друге місце у світі за кількістю заражень коронавірусом - понад 645 тисяч і понад 35 тисяч смертей.

Нагадаємо, раніше Болсонару заявив про плани Бразилії покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ визначила Латинської та Північної Америки як новий епіцентр пандемії коронавірусу.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України БразилияКоронавірус
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