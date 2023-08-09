Бразилія може переконати Росію повернутись до "зернової угоди", - Блінкен

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Як відзначив держсекретар США, Бразилія може вплинути на Росію, щоб Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла безпечно експортувати зерно з українських портів.

"Голос Бразилії, голос президента Лули має вирішальне значення. І використовувати цей голос, аби переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивно", - сказав Блінкен.

Блінкен зауважив, що в угоді не було б потреби, якби Росія не вдалась до повномасштабного вторгнення на територію України, а також блокування її портів, які дозволяли вивозити зерно.

За його словами, навіть країни, які не були причетні до зернової угоди, "вигравали від того, що ціни були нижчими, оскільки на світових ринках було більше їжі”.

“Росія використовує продовольство як зброю війни, як важіль для досягнення своїх цілей. Відколи Росія вжила заходів щодо виходу з цієї угоди, ціни для всіх ринках зросли на 10-15%... Світ голосно говорить, що ми хочемо, аби Росія повернулася до цієї угоди. І, звичайно, Бразилія має важливий вплив і голос, аби спрямувати Росію у цьому напрямку", - додав Блінкен.

"Зернова угода"

Нещодавно Російська Федерація заявила про "призупинення" своєї участі в "зерновій угоді", доки всі її умови нібито не виконаються. Внаслідок цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити дію угоди в тристоронньому форматі.

Зокрема після виходу країна-терорист вдалась до ударів по чорноморських портах, а морські дрони України атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.