Бразилия может убедить Россию вернуться к "зерновому соглашению", - Блинкен

Голос Бразилии имеет решающее значение в отношении "зернового соглашения". Страна может вынудить Россию вернуться к нему.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Как отметил госсекретарь США, Бразилия может повлиять на Россию, чтобы Кремль вернулся к Черноморскому зерновому соглашению, которое позволяло безопасно экспортировать зерно из украинских портов.

"Голос Бразилии, голос президента Лулы имеет решающее значение. И использовать этот голос, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень положительно", - сказал Блинкен.

Блинкен отметил, что в соглашении не было бы необходимости, если бы Россия не прибегла к полномасштабному вторжению на территорию Украины, а также блокированию ее портов, которые позволяли вывозить зерно.

По его словам, даже страны, которые не были причастны к зерновой сделке, "выигрывали от того, что цены были ниже, поскольку на мировых рынках было больше еды".

"Россия использует продовольствие как оружие войны, как рычаг для достижения своих целей. С тех пор как Россия приняла меры по выходу из этого соглашения, цены для всех рынках выросли на 10-15%... Мир громко говорит, что мы хотим, чтобы Россия вернулась к этому соглашению. И, конечно, Бразилия имеет важное влияние и голос, чтобы направить Россию в этом направлении", - добавил Блинкен.

"Зерновая сделка"

Недавно Российская Федерация заявила о "приостановлении" своего участия в "зерновом соглашении", пока все ее условия якобы не выполнятся. В результате экспорт украинского зерна Черным морем был прекращен. В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить действие соглашения в трехстороннем формате.

В частности, после выхода страна-террорист прибегла к ударам по черноморским портам, а морские дроны Украины атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.