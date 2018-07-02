Бразилия - Мексика: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 1/8 финал ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Мексики сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "селесао".

02 июля 17:00

Самара, стадион "Космос Арена"

Противостояние бразильской и мексиканской сборных можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Интер". Также встречу будут транслировать на "Матч ТВ" и "Беларусь 5"

Напомним, сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Дании. В 1/4 финала чемпионата "шашечные" встретятся cо сборной России. Матч состоится 7 июля. Также в четвертьфинал вышли национальные команды Франции и Уругвая, которые проведут свой матч 6 июля.