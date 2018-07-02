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Бразилия - Мексика: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    02.07.2018 - 11:18

Где и когда начнется поединок 1/8 финал ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Мексики сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "селесао".

02 июля 17:00
Самара, стадион "Космос Арена"

 

Противостояние бразильской и мексиканской сборных можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Интер". Также встречу будут транслировать на "Матч ТВ" и "Беларусь 5"

Напомним, сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Дании. В 1/4 финала чемпионата "шашечные" встретятся cо сборной России. Матч состоится 7 июля. Также в четвертьфинал вышли национальные команды Франции и Уругвая, которые проведут свой матч 6 июля.

Бразилия - Мексика: онлайн трансляция ЧМ 2018: турнирная таблица на 2 июля
Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Мексика, онлайн, сборная Бразилии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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