Бразилия - Мексика: онлайн трансляция

Трансляция матча Бразилия - Мексика начнется в 17:00 на телеканале Интер

Бразилия - Мексика. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на Интере. Сборные Бразилии и Мексики сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "селесао".

02 июля 17:00

Самара, стадион "Космос Арена"

- Кто эти два блондина? Хавьер Эрнандес и Мигель Лайюн изменили внешний вид к матчу с Бразилией.

Бразилия жаждет реабилитироваться за провал на ЧМ-2014. Пока путь команды в плей-офф вряд ли можно назвать легким: сначала была ничья 1:1 в матче против Швейцарии, потом бразильцы с трудом обыграли 2:0 Коста-Рику, забив оба мяча лишь в дополнительное время, и лишь победа 2:0 над Сербией гарантировала им первое место в группе, а вместе с ним - и путевку в 1/8 финала.

Мексика начала ЧМ-2018 с двух ярких побед: над Южной Кореей (2:1) и чемпионом мира 2014 года Германией (1:0). В последнем матче мексиканцы были биты Швецией - 0:3, но и мотивации было откровенно говоря немного.

"Трехцветные" не теряют надежду пройти Бразилию, ведь на ЧМ-2014 мексиканцам удалось отстоять безголевую ничью, и это единственный из четырех очных поединков в рамках чемпионата мира, который Мексика не проиграла.

Сборная Бразилии считается одним из главных фаворитов на победу в турнире. Но это слабый показатель. Ведь уже отправились домой другие фавориты - Аргентина, Германия, Испания, Португалия. А мексиканцы показали, что с ними шутки плохи.