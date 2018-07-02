Бразилія - Мексика: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірні Бразилії та Мексики зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці "селесао".

02 липня 17:00

Самара, стадіон "Космос Арена"

Протистояння бразильської і мексиканської збірних можна буде подивитися у прямому ефірі на телеканалі "Інтер". Також зустріч транслюватимуть на "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірна Хорватії в серії пенальті перемогла команду Данії. В 1/4 фіналу чемпіонату "шашкові" зустрінуться зі збірної Росії. Матч відбудеться 7 липня. Також в чвертьфінал вийшли національні команди Франції та Уругваю, які проведуть свій матч 6 липня.