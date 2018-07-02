Бразилия - Мексика: прогноз букмекеров

Специалисты считают "селесао" фаворитом матча

Сборные Бразилии и Мексики сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "селесао".

02 июля 17:00

Самара, стадион "Космос Арена"

Компания bet365 принимает ставки на победу сборной Бразилии с коэффициентом 1,5, а на их оппонента - 8,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,2.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф пятикратных чемпионов чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 1,5, а на победу Мексики - 7,0. На ничью ставят 4,00.

Букмекеры из Bwin на победу "селесао" ставят коэффициент 1,50, ничья оценивается в 4,10, победа Мексики - 7,00.

Напомним, сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Дании. В 1/4 финала чемпионата "шашечные" встретятся cо сборной России. Матч состоится 7 июля. Также в четвертьфинал вышли национальные команды Франции и Уругвая, которые проведут свой матч 6 июля.