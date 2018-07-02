Бразилія - Мексика: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "селесао" фаворитом матчу

Збірні Бразилії та Мексики зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці "селесао".

02 липня 17:00

Самара, стадіон "Космос Арена"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу збірної Бразилії з коефіцієнтом 1,5, а на їх опонента - 8,0. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 4,2.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф п'ятикратних чемпіонів чемпіонів світу можна поставити з коефіцієнтом 1,5, а на перемогу Мексики - 7,0. На нічию ставлять 4,00.

Букмекери з Bwin на перемогу "селесао" ставлять коефіцієнт 1,50, нічия оцінюється в 4,10, перемога Мексики - 7,00.

Нагадаємо, збірна Хорватії в серії пенальті перемогла команду Данії. В 1/4 фіналу чемпіонату "шашкові" зустрінуться зі збірної Росії. Матч відбудеться 7 липня. Також в чвертьфінал вийшли національні команди Франції та Уругваю, які проведуть свій матч 6 липня.