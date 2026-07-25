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Бразилія не дала візи команді Трампа через загрозу впливу на вибори президента, - Reuters

23:00 25.07.2026 Сб
2 хв
У чому у Бразилії підозрюють США?
aimg Едуард Ткач
Бразилія не дала візи команді Трампа через загрозу впливу на вибори президента, - Reuters Фото: президент Бразилії Ліус Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Бразилія відхилила запити на візи двом чиновникам адміністрації Трампа, які планували відвідати країну, щоб поставити під сумнів чесність виборчої системи держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел, план США є спробою вплинути на президентські вибори в Бразилії в жовтні, на яких чинний президент Ліус Інасіу Лула да Сілва зустрінеться з сенатором Флавіо Болсонару. Останній є союзником президента США Дональда Трампа.

Як уточнює видання, країна відхилила запит на візи американської делегації, до складу якого мали входити помічник держсекретаря Райлі Барнс та заступник помічника держсекретаря Самуель Самсон.

Передбачувана спроба вплинути на вибори в Бразилії відбувається на тлі прагнення адміністрації Трампа вплинути на політичні дебати по всій Латинській Америці.

"Його недавня "повна і беззаперечна підтримка" обраного президента Колумбії Абелардо Де Ла Еспріельї пішла за підтримкою таких лідерів, як Хав'єр Мілеї в Аргентині та Хосе Антоніо Каст у Чилі", - написало Reuters як приклад.

Трамп змінює владу

Нагадаємо, на початку цього року, 3 січня, США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в рамках якої було затримано та вивезено до Америки президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружину.

Після цього Трамп сказав, що помилування Мадуро не буде, оскільки він не бачить сценаріїв. Як наслідок, Венесуела фактично перейшла під контроль США.

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Сполучені Штати Америки Бразилія Дональд Трамп
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