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Бразилия не дала визы команде Трампа из-за угрозы влияния на выборы президента, - Reuters

23:00 25.07.2026 Сб
2 мин
В чем в Бразилии подозревают США?
aimg Эдуард Ткач
Бразилия не дала визы команде Трампа из-за угрозы влияния на выборы президента, - Reuters Фото: президент Бразилии Лиус Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
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Бразилия отклонила запросы на визы двум чиновникам администрации Трампа, которые планировали посетить страну, чтобы поставить под сомнение честность избирательной системы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, план США представляет собой попытку повлиять на президентские выборы в Бразилии в октябре, на которых действующий президент Лиус Инасиу Лула да Силва встретится с сенатором Флавио Болсонару. Последний является союзником президента США Дональда Трампа.

Как уточняет издание, страна отклонила запрос на визы американской делегации, в состав который должны были входить помощник госсекретаря Райли Барнс и заместитель помощника госсекретаря Самуэль Самсон.

Предполагаемая попытка повлиять на выборы в Бразилии происходит на фоне стремления администрации Трампа оказать влияние на политические дебаты по всей Латинской Америке.

"Его недавняя "полная и безоговорочная поддержка" избранного президента Колумбии Абелардо Де Ла Эсприэльи последовала за поддержкой таких лидеров, как Хавьер Милеи в Аргентине и Хосе Антонио Каст в Чили", - написало Reuters в качестве примера.

Трамп меняет власть

Напомним, в начале этого года, 3 января, США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в рамках которой был задержан и вывезен в Америку президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.

После этого Трамп сказал, что помилования Мадуро не будет, поскольку он не видит сценариев. Как итог, Венесуэла фактически перешла под контроль США.

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