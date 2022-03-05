ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бразилия будет выдавать гуманитарные визы украинским беженцам

Новина українською →
Сан Паулу, Суббота 05 марта 2022 04:11
Бразилия будет выдавать гуманитарные визы украинским беженцам Фото: Президеь Бразилии Жаир Болсонару (Getty Images)
Автор: RBC.UA

В четверг президент Бразилии подписал указ, позволяющий беженцам из Украины получать гуманитарные визы. С момента начала войны Бразилия приняла "нейтральный" статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В четверг президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, позволяющий украинским беженцам жить и работать в Бразилии по гуманитарной визе.

Заявители должны получить 180-дневную временную визу в течение 90 дней после прибытия, которая затем будет иметь право на продление до временной резидентской визы на срок до двух лет, после чего заявители могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Заявители должны подать заявление на получение виз до 31 августа, говорится в распоряжении.

С начала войны в Украине Болсонару избегал осуждения или санкций в отношении России, заявляя, что Бразилия занимает "нейтральную" позицию. Он утверждал, что санкции скажутся и на бразильской экономике, указывая на то, что сельское хозяйство страны зависит от российских удобрений.

Напомним, что ЕС ввели в действие защиту беженцев из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беженцы
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина