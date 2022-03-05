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Бразилія видаватиме гуманітарні візи українським біженцям

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Сан Паулу, Субота 05 березня 2022 04:11
Бразилія видаватиме гуманітарні візи українським біженцям Фото: Президеь Бразилії Жаір Болсонару (Getty Images)
Автор: RBC.UA

У четвер президент Бразилії підписав указ, що дозволяє біженцям з України отримувати гуманітарні візи. З моменту початку війни Бразилія прийняла "нейтральний" статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У четвер президент Бразилії Жаір Болсонару підписав указ, що дозволяє українським біженцям жити і працювати в Бразилії за гуманітарною візою.

Заявники повинні отримати 180-денну тимчасову візу протягом 90 днів після прибуття, яка потім матиме право на продовження до тимчасової резидентської візи на строк до двох років, після чого заявники можуть подати заяву на отримання постійної посвідки на проживання.

Заявники повинні подати заяву на отримання віз до 31 серпня, йдеться в розпорядженні.

З початку війни в Україні Болсонару уникав засудження або санкцій щодо Росії, заявляючи, що Бразилія займає "нейтральну" позицію. Він стверджував, що санкції позначаться і на бразильській економіці, вказуючи на те, що сільське господарство країни залежить від російських добрив.

Нагадаємо, що ЄС ввели в дію захист біженців з України.

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