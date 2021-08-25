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Бразилия будет прививать дополнительной дозой людей старше 70 лет и с ослабленным иммунитетом

Автор: Сергей Пышкин

Бразилия приняла решение начать использовать бустерные дозы для людей старше 70 лет и тех, кто имеет ослабленный иммунитет. В рамках ревакцинации будут использовать препараты AstraZeneca, Johnson & Johnson или Pfizer.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во вторник министр Минздрава Бразилии заявил, что бустерные дозы препарата Pfizer будут колоть только людям старше 80 лет.

Отметим, что быстрое распространение штамма "Дельта" и исследования касаемо снижения эффективности вакцин и в дальнейшем побуждает большинство стран вводить использование дополнительных доз.

Препарат Sinovac Coronavac, который ранее в Бразилии использовали для прививания пожилых людей - не попал в вышеупомянутый список препаратов.

Отмечается, что люди с уязвимой иммунной системой смогут получить следующую дозу через 28 дней после второй. Лицам старше 70 лет ревакцинацию разрешили лишь после шестимесячного интервала.

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БразилияВакцинацияКоронавирус