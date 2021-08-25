Бразилія щепитиме додатковою дозою людей старше 70 років та з ослабленим імунітетом

У вівторок міністр МОЗ Бразилії заявив, що бустерні дози препарату Pfizer колотимуть лише людям старше 80 років.

Відзначимо, що швидке поширення штаму "Дельта" та дослідження щодо пониження ефективності вакцин й надалі спонукає більшість країн запроваджувати використання додаткових доз.

Препарат Sinovac Coronavac, який раніше в Бразилії використовували для щеплення літніх людей - не потрапив до вищезгаданого списку препаратів.

Зазначається, що люди з вразливою імунною системою матимуть змогу отримати наступну дозу через 28 днів після другої. Особам старше 70 років ревакцинацію дозволили лише після шестимісячного інтервалу.