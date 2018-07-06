Бразилия - Бельгия: онлайн трансляция

Трансляция матча Бразилия - Бельгия начнется в 21:00 на телеканале Интер

Бразилия - Бельгия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на канале Интер. Сборные Бразилии и Бельгии сыграют в четвертьфинальном поединке в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне пятикратных чемпионов мира.

06 июля 21:00

Казань, Казань Арена

- Это интересно:

Шесть последних поражений на чемпионатах мира сборной Бразилии нанесли европейские сборные: Германия и Нидерланды в 2014, Нидерланды в 2010, Франция в 2006, Норвегия и Франция в 1998.

Сборная Бельгии последние два раза вылетала в плей-офф от южноамериканских команд: от Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2014 (0:1) и от Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2002 (0:2).

Чья-то серия точно прервется 6 июля!

Это один из самых ожидаемых матчей в чемпионате. Две самые интересные команды, которые, возможно, хотелось бы видеть в финале.

Пятикратные чемпионы мира рвутся к очередного трофею планетарного футбола. В нынешней сборной очень хороша линия обороны, в чем у Бразилии всегда были проблемы.

"Селесао" вполне заслуженно и без проблем победили в матче 1/8 финала с Мексикой. А вот последний поединок для Бельгии сложился очень непросто. Матч с Японией показал, что у команды есть некоторые проблемы, особенно в защитных порядках. Тем не менее в той же игре бельгийцы доказали, что могут держать удар.

Примечательно, бразильцы с семью мячами занимают только пятое место в списке самых результативных команд нынешнего мундиаля. Лидируют как раз бельгийцы, которые забили на пять голов больше, чем их соперники по четвертьфиналу.

И Бельгия, и Бразилия относятся к числу команд, которые предпочитают искать счастья в атаке. Ожидаем от этого матча обилие голов!