Бразилія - Бельгія: онлайн трансляція

Трансляція матчу Бразилія - Бельгія розпочнеться о 21:00 на телеканалі Інтер

Бразилія - Бельгія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на каналі Інтер. Збірні Бразилії та Бельгії зіграють в чвертьфінальному поєдинку в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці п'ятикратних чемпіонів світу.

06 липня 21:00

Казань, Казань Арена

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Шість останніх поразок на чемпіонатах світу збірної Бразилії завдали європейські збірні: Німеччина і Нідерланди в 2014, Нідерланди в 2010, Франція в 2006, Норвегія і Франція в 1998.

Збірна Бельгії останні два рази вилітала в плей-офф від південноамериканських команд: від Аргентини в чвертьфіналі ЧС 2014 (0:1) і від Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2002 (0:2).

Чиясь серія точно перерветься 6 липня!

Це один з найбільш очікуваних матчів в чемпіонаті. Дві найцікавіші команди, які, можливо, хотілося б бачити у фіналі.

П'ятикратні чемпіони світу рвуться до чергового трофею планетарного футболу. У нинішній збірній дуже хороша лінія оборони, в чому у Бразилії завжди були проблеми.

"Селесао" цілком заслужено і без проблем перемогли в матчі 1/8 фіналу з Мексикою. А ось останній поєдинок для Бельгії склався дуже непросто. Матч з Японією показав, що у команди є деякі проблеми, особливо в захисних порядках. Проте в тій же грі бельгійці довели, що можуть тримати удар.

Примітно, бразильці з сімома м'ячами посідають лише п'яте місце в списку найбільш результативних команд нинішнього мундіалю. Лідирують як раз бельгійці, які забили на п'ять голів більше, ніж їхні суперники по чвертьфіналу.

І Бельгія, і Бразилія відносяться до тих команд, які вважають за краще шукати щастя в атаці. Очікуємо від цього матчу велика кількість голів!