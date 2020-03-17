В Бразилии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В бразильском штате Сан-Паулу зарегистрирован первый случай смерти из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Сообщается, что умерший 62-летний мужчина заразился коронавирусом предположительно на территории Бразилии. У него был ряд хронических заболеваний и патологий.

По состоянию на утро 16 марта в штате Сан-Паулу зарегистрировано 152 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Еще 1777 человек находятся на карантине.

Всего в Бразилии известно о 234 случаях заражения COVID-19.

Напомним, коронавирус обнаружили у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена. Сообщалось, что и сам президент Жаир Болсонару мог заразиться инфекцией. Однако, глава страны поспешил опровергнуть эту информацию.

По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировались 185 тыс. человек. Известно о более 7,3 тыс. смертельных случаях. Выздоровели чуть больше 80 тыс. граждан.

Подробнее о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса - в материале РБК-Украина.