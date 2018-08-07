В Бразилии Верховный суд отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой

Верховный суд постановил, что закрытие границы является дискриминационной мерой и противоречит местным законам

В Бразилии Верховный суд отменил решение суда штата Рорайма о закрытии границы с Венесуэлой в связи с большим потоком беженцев из этой страны. Об этом сообщает Globo.com.

Указано, что федеральный судья Элдер Баррету в воскресенье постановил закрыть границу до того тех пор, пока приграничный штат Рорайма не сможет создать нормальные условия для размещения большого числа мигрантов из Венесуэлы, которые покидают страну из-за плохого экономического положения, но судебное решение так и не вступило в силу, поскольку правительство Бразилии подало апелляцию.

Подчеркивается, что согласно решению Верховного суда Бразилии, закрытие границы является дискриминационной мерой и противоречит местным законам.

Агентство Reuters отмечает, что в штат Рорайму за последние три года прибыли "десятки тысяч" венесуэльцев. Сообщается, что с их появлением в штате возрос уровень преступности, появилось множество бездомных людей на улицах и возник гуманитарный кризис.

По данным на начало августа, порядка 820 венесуэльцев вывезли из Боа Виста, столицы штата Рорайма, но более 500 венесуэльцев каждый день прибывают в Бразилию и многие из них остаются в Рорайме, так как не могут позволить себе двигаться дальше.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, судья Элдер Баррету приказал закрыть границу с Венесуэлой из-за большого притока беженцев. При этом граница должна была остаться открытой для бразильцев и граждан других стран. Также она открыта и для венесуэльцев, которые возвращаются с севера Бразилии.

В июне Европейский союз (ЕС) ввел санкции против топ-чиновников Венесуэлы, а именно вице-президентов и силовиков.