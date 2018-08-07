У Бразилії Верховний суд скасував рішення про закриття кордону з Венесуелою

Верховний суд постановив, що закриття кордону є дискримінаційною мірою і суперечить місцевим законам

У Бразилії Верховний суд скасував рішення суду штату Рорайма про закриття кордону з Венесуелою у зв'язку з великим потоком біженців із цієї країни. Про це повідомляє Globo.com.

Зазначено, що федеральний суддя Елдер Баррету у неділю ухвалив закрити кордон до того тих пір, поки прикордонний штат Рорайма не зможе створити нормальні умови для розміщення великої кількості мігрантів з Венесуели, які залишають країну через погане економічне становище, але судове рішення так і не набуло чинності, оскільки уряд Бразилії подав апеляцію.

Підкреслюється, що згідно з рішенням Верховного суду Бразилії, закриття кордону є дискримінаційною мірою і суперечить місцевим законам.

Агентство Reuters відзначає, що в штат Рорайму за останні три роки прибули "десятки тисяч" венесуельців. Повідомляється, що з їх появою у штаті зріс рівень злочинності, з'явилося безліч бездомних людей на вулицях і виникла гуманітарна криза.

За даними на початок серпня, близько 820 венесуельців вивезли з Боа Віста, столиці штату Рорайма, але більше 500 венесуельців кожен день прибувають до Бразилії і багато з них залишаються у Рораймі, так як не можуть дозволити собі рухатися далі.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, суддя Елдер Баррету наказав закрити кордон з Венесуелою через великий приплив біженців. При цьому кордон повинен був залишитися відкритим для бразильців і громадян інших країн. Також він відкритий і для венесуельців, які повертаються з півночі Бразилії.

У червні Європейський союз (ЄС) ввів санкції проти топ-чиновників Венесуели, а саме віце-президентів і силовиків.