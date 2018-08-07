Бразилия закрыла границу с Венесуэлой

Из-за большого притока беженцев из Венесуэлы, суд в Бразилии приказал закрыть границу

Судья Хелдер Баррето приказал закрыть границу с Венесуэлой из-за большого притока беженцев. Об этом сообщает BBC.

При этом граница остается открыта для бразильцев и граждан других стран. Также она открыта и для венесуэльцев, которые возвращаются с севера Бразилии.

Постановление не ограничивает воздушное и морское соединение.

В штате Рорайма заявляют, что ежедневно границу пересекает около 800 венесуэльцев, которые бегут в поисках лучших экономических условий на протяжении последних трех лет. Власти штата сообщили, что высокий уровень миграции повлек за собой резкое увеличение уровня преступности. В течение нескольких месяцев они призывали к закрытию границы.

Судья Баррето заявил, что этот шаг является "дискриминационным" и постановил временно закрыть границу, что бы позволить государственным органам разработать план борьбы с кризисом.

Центральные власти Бразилии выступали против любого закрытия границы. Они заявили, что обычные венесуэльцы страдают от последствий гуманитарного кризиса и что Бразилия должна продолжать им помогать.

Напомним, в Бразилии отбывающего срок за коррупцию да Силву выдвинули в президенты. В Бразилии Партия трудящихся выдвинула кандидатом на пост главы государства бывшего президента Лулу да Силву, который отбывает 12-летнее наказание по обвинению в коррупции.