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ЕС ввел санкции против топ-чиновников Венесуэлы

НовостиОбщество    25.06.2018 - 16:14
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)

Из-за нарушения прав человека и нарушения демократии

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против топ-чиновников Венесуэлы, а именно вице-президентов и силовиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Рады.

Так, совет ЕС принял решение включить 11 человек в санкционный список за нарушение прав человека, нарушение демократии и верховенства права в Венесуэле.

В список попали вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадда, вице-президент Делси Родригес, несколько высокопоставленных командиров венесуэльской армии, глава контрразведки и вице-президент избирательной комиссии.

Как отмечается, указанным лицам запрещается въезд на территории ЕС, а их активы в европейских странах замораживаются.

"Это решение следует за выводами Совета, принятыми 28 мая 2018 года, в которых содержался призыв к дополнительным целенаправленных ограничительным мерам, которые не повредят венесуэльскому населению в ответ на недавние президентские выборы в Венесуэле", - говорится в сообщении.

В ЕС считают, что выборы в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми, а их результат не имел никакого доверия, поскольку избирательный процесс не был обеспечен необходимыми гарантиями демократии.

На этом фоне ЕС также призвал провести новые президентские выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и венесуэльским конституционным строем.

После сегодняшнего решения к санкционному списку ЕС в целом входят 18 венесуэльских должностных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз в понедельник, 28 мая 2018 года, принял решение об введение нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро.

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Теги публикации: Евросоюз, Санкции, Венесуэла  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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