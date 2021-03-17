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В Бразилии за сутки от COVID умерло наибольшее количество людей с начала пандемии

Автор: Даша Харченко

За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса умер 2841 человек. Это самый высокий показатель в стране от начала пандемии.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные министерства здравоохранения Бразилии.

В то же время за сутки выявили 83 926 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество инфицированных в Бразилии достигло 11 603 535 людей.

В течение последних суток в Бразилии зарегистрировали 2841 летальных случаев.

Напомним, в Украине смертность от коронавируса еще не достигла своего пика. Рост летальных случаев в стране будет наблюдаться как минимум до начала апреля.

Всемирная организация здравоохранения ожидает появление к 2022 году вакцин от коронавируса нового поколения. Они будут использоваться без уколов, а хранить такие вакцины можно будет при комнатной температуре.

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