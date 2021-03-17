В Бразилії за добу від COVID померла найбільша кількість людей з початку пандемії

Водночас за добу виявили 83 926 нових випадків інфікування. Таким чином, загальна кількість інфікованих в Бразилії досягла 11 603 535 людей.

Упродовж останньої доби у Бразилії зареєстрували 2841 летальних випадків.

Нагадаємо, в Україні смертність від коронавірусу ще не досягла свого піку. Зростання летальних випадків в країні буде спостерігатися як мінімум до початку квітня.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я очікує на появу до 2022 року вакцин від коронавірусу нового покоління. Вони будуть використовуватися без уколів, а зберігати такі вакцини можна буде при кімнатній температурі.