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В Бразилії за добу від COVID померла найбільша кількість людей з початку пандемії

Автор: Даша Харченко

За минулу добу у Бразилії від коронавірусу померла 2841 людина. Це найвищий показник в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії.

Водночас за добу виявили 83 926 нових випадків інфікування. Таким чином, загальна кількість інфікованих в Бразилії досягла 11 603 535 людей.

Упродовж останньої доби у Бразилії зареєстрували 2841 летальних випадків.

Нагадаємо, в Україні смертність від коронавірусу ще не досягла свого піку. Зростання летальних випадків в країні буде спостерігатися як мінімум до початку квітня.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я очікує на появу до 2022 року вакцин від коронавірусу нового покоління. Вони будуть використовуватися без уколів, а зберігати такі вакцини можна буде при кімнатній температурі.

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Новини України БразилияКоронавірус
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