ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ученые прогнозируют рост смертности от COVID в Украине как минимум до апреля

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 19:03
Ученые прогнозируют рост смертности от COVID в Украине как минимум до апреля Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине смертность от коронавируса еще не достигла своего пика. Рост летальных случаев в стране будет наблюдаться как минимум до начала апреля.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Ученые отметили, что в целом рост летальных случаев в Украине начался в середине февраля.

"Пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля", - сообщили в НАН.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ученые обеспокоены стремительным ростом смертности от COVID в Украине. Количество летальных случаев весенней волны коронавируса уже превысило показатели осенней волны COVID.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 9,5 новых случаев коронавируса. При этом жертвами COVID за вчера стали 264 человека.

Также РБК-Украина писало, что в феврале в четырех областях уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 существенно возрос.

Также Кроме этого сообщалось, что весной в Украине задействовали больше всего аппаратов искусственной вентиляции легких за все время пандемии. За последнюю неделю в стране участились тяжелые случаи коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество преступления НАН Украины Коронавирус
NEWS
Симптомы COVID после вакцинации: в Минздраве рассказали, что надо делать
Симптомы COVID после вакцинации: в Минздраве рассказали, что надо делать
DAILY
Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"