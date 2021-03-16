Ученые прогнозируют рост смертности от COVID в Украине как минимум до апреля

В Украине смертность от коронавируса еще не достигла своего пика. Рост летальных случаев в стране будет наблюдаться как минимум до начала апреля.

"Пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля", - сообщили в НАН.

Ученые отметили, что в целом рост летальных случаев в Украине начался в середине февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ученые обеспокоены стремительным ростом смертности от COVID в Украине. Количество летальных случаев весенней волны коронавируса уже превысило показатели осенней волны COVID.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 9,5 новых случаев коронавируса. При этом жертвами COVID за вчера стали 264 человека.

Также РБК-Украина писало, что в феврале в четырех областях уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 существенно возрос.

Также Кроме этого сообщалось, что весной в Украине задействовали больше всего аппаратов искусственной вентиляции легких за все время пандемии. За последнюю неделю в стране участились тяжелые случаи коронавируса.